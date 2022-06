AVV. RAPISARDA: “Dirigenti Sigi vorranno riproporsi. Mai più loro, lo urli con forza la città intera”

L’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista vicino alle vicende del Catania, ribadisce con forza – attraverso l’utilizzo del social network Facebook – la necessità di una ripartenza del calcio cittadino che non preveda il ritorno al timone di dirigenti dell’area Sigi, esprimendo moderato ottimismo per la settimana che verrà:

“Aspettiamo con ansia ma con la giusta determinazione e un pizzico di ottimismo la settimana che verrà. Sarà importante, stavolta sì… Sappiamo che attraverso una società del nord, dirigenti di area Sigi e qualche socio della stessa, vorranno riproporsi. Confidiamo trovino disco rosso al Comune ed in ultima analisi sarà chiesto alla Federcalcio di non assegnare loro alcun titolo recante il nome di Catania. Confidiamo che nella malaugurata ipotesi ciò avvenisse, anche la neocostituita associazione con personalità giuridica Catania rossazzurra, con espressi compiti di controllo o sorveglianza, declini qualunque forma di collaborazione con una società che contenga in sé individualità, si ripete anche dirigenti, riconducibili alla precedente società. Auspichiamo una presa di posizione netta eticamente a tal riguardo. Questo argomento non è trattabile in alcun modo e misura, soprattutto con giri di parole. Non si tratta con pezzi di Sigi, anche se con altro nome, anche se riciclati altrove. Senza se o ma, sia chiaro. Lo spettacolo già dato è molto più che bastevole per sempre”.

Si legge anche che “l’idea riconducibile al mondo di Sigi di rimettere mani sul fenomeno pallone sperando di trovare sponda in ciò che resta di funzionale a Torre del Grifo e nella benevolenza del Comune, è più viva che mai per quanto possa apparire assurda e incredibile. Alla miopia ed alla prepotenza evidentemente non ci sono limiti… Noi tuttavia crediamo alle parole ricevute…”.

“Veniamo ai sorrisi… Aspettiamo con serenità le alternative che verranno… Non tradiscano le attese create, non c’è una ragione valida per non investire sotto l’Etna. Le apparenze spesso ingannano. Catania nel calcio resta una miniera d’oro… Ha in sé un popolo unico e meraviglioso pronto a tutto il sacrificio sarà chiesto pur di rivedere il Catania in campo. Questa umiliazione troppo grande è pronta per trasformarsi in un oceano incontenibile di gioia. Fidatevi, ve ne prego. Il bagaglio di passione, entusiasmo, voglia di rivincita, il desiderio di rialzarsi sono fuoco vivo che cova sotto la cenere….Catania sa essere magica e sa stupire quando vuole. E adesso il tempo… Credete nei tifosi del Catania! Fatevi avanti, abbiate fiducia nei tifosi del Catania. Rompete gli indugi, non avrete a che pentirvene…. I giorni che ci aspettano devono avere il gusto del futuro, mai più della rassegnazione. Intanto Mai più “loro”, lo urli con forza l’intera città”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***