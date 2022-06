AVV. RAPISARDA: “No amicizie e colori politici, ne sono convinto. Sta tornando il Catania”

L’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista vicino alle vicende del Catania, pubblica diversi post su Facebook con l’avvicinarsi di un momento decisivo per il futuro del calcio nella città dell’Elefante. Una responsabilità importante per il Comune di Catania, chiamato a scegliere la manifestazione d’interesse più adatta allo scopo. Si fa riferimento anche al ruolo del sindaco Salvo Pogliese, attualmente sospeso:

“Per quanto sospeso dalla carica, resta punto di riferimento ed allora svelo un particolare che non dovrei… Ma ormai è trascorso un po’ di tempo. Ho avuto un lungo colloquio telefonico con il sindaco – scrive – Per nulla formale, a tratti da mare mosso, e non certo con forme e contenuti, spesso, da sindaco ad avvocato e viceversa. Siamo e restiamo amici che si vogliono bene. E gli amici veri litigano e si chiariscono. Tifosi entrambi ed entrambi profondamente addolorati (e incazzati) per l’esito della vicenda del Catania 46. Ometto il merito specifico del confronto. Ovviamente il sindaco non prenderà decisioni in diritto perché non può. Tuttavia resto ostinatamente convinto che sia stato sincero e che i suoi uomini in giunta non guarderanno ad amicizie e colori politici ma solo al bene del nuovo Catania. Guai non fosse così. Lo sa perfettamente. Ora è tempo di fatti tuttavia e Noi siamo qui ad attenderli con lucida determinazione”.

L’avvocato ribadisce il no totale “a chi in quota Sigi è stato al Catania, direttamente o indirettamente. No fermo, pubblico e irriducibile” con la viva speranza che tornino i colori della propria città in campo, “rinnovati e liberi dalla mediocrità gestoria di ieri, ragione di vita”. “Mancano davvero poche ore – conclude –, Catania si svegli. Stiamo tornando, Sta tornando il Catania!”.

