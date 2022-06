BONACCORSI (sindaco facente funzioni): “Proposte tutte strutturate, se non ci fosse stato Pelligra difficile scegliere”

Il commento del sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, ai microfoni di Freepressonline, relativamente alla decisione del Comune di Catania di dire sì al progetto del gruppo Scibilia:

“E’ un grande successo per la città quando le proposte e i programmi di chi li propone sono seri e concreti. Progetti ambiziosi, una sola dichiarazione d’intenti ma era importante anche quella, gli altri piani corredati con una parte descrittiva del progetto sportivo, quella numerica soprattutto, del business plan, delle garanzie bancarie. Il progetto del gruppo Pelligra aveva una connotazione ed ambizione più rispondente alle aspettative della città. Era sicuramente la più corposa, con una visione più ampia ed investimenti più importanti anche in termini di infrastrutture sportive. La valutazione fatta è stata complessiva e bello farla, perchè in ogni progetto si ritrovava qualcosa che altri non contenevano. E’ stata una settimana di grande lavoro e soddisfazione”.

“Io ho cercato di non leggere commenti sui social, volendomi concentrare sull’aspetto della proposta senza alcun condizionamento esterno. Quella di Pelligra era la proposta più completa sotto tutti i punti di vista ma un ringraziamento veramente sentito va anche agli altri quattro candidati che si sono spesi per la città di Catania. Se non ci fosse stato il progetto di Pelligra sarebbe stato difficile scegliere perchè le altre erano proposte strutturate ma con una prospettiva meno ampia. Spero che il canguro faccia un bel balzo per ognuna delle stagioni, arrivando subito in alto. E’ l’auspicio più grande di tutti noi. Bisogna allontanarsi da un brutto passato recente, anche da un passato remoto di soggetti che pensavano di portare in città qualcos’altro e surrogati. Sono felice delle proposte, poi l’imprenditore fa delle scelte e si misura con le aspettative di una città ambiziosa che chiede tanto. Speriamo davvero bene”.

“La Federazione ci ha scritto, ricordando che la stagione agonistica inizia l’1 luglio. La definizione dei quadri avverrà in una fase successiva. Prima devono definire la Lega Pro, chi si iscriverà. Il fatto di avere già scelto la struttura di lavoro, andando veloci in termini organizzativi, permetterà alla stessa di partire immediatamente dopo l’ok della Federazione”.

