CALCIO SICILIANO: Messina, fallimento evitato. Sciotto iscriverà la squadra

Sospiro di sollievo in casa Messina. Il Presidente del club peloritano Pietro Sciotto, che aveva messo in vendita la società ad un euro confessando di non escludere un epilogo drammatico, ha comunicato la decisione d’iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C: “Per me è finito un incubo – riporta tempostretto.it –. Sono stati giorni complicati, con tensioni al massimo, perché non potevo permettermi di non iscrivere la squadra al campionato, che è una mia creatura. Ho cercato di metterla in venderla, di regalarla, ma non ci sono riuscito. Allora io dovevo scegliere se finirla o effettuare l’iscrizione al campionato. Io non sono un imprenditore che viene qua per interessi, ma un primo tifoso. Ora ho depositato l’iscrizione e da oggi si riparte. Lanceremo subito la campagna abbonamenti, sono convinto che questa volta ci sarà tutta la città a partecipare perché si è capito che il Messina è un bene di tutti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***