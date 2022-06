CALCIO SICILIANO – Puma (D.G. Ragusa): “Catania in D? Sarebbe un onore e uno stimolo in più per noi”

L’intervento di Alessio Puma, Direttore Generale dell’Asd Ragusa Calcio, ai microfoni di tuttocampo.it in vista del prossimo campionato di Serie D: “Il Catania, nonostante sia un Club che sicuramente merita di stare in categorie diverse dalla serie D, al momento è una incognita poiché non si sa se ripartirà dalla serie D e né si sa quale società lo rileverà. Pertanto non posso esprimermi al riguardo. Sicuramente sarà un onore per noi e uno stimolo in più se dovessimo affrontarlo in questo campionato – dice – Vedremo. In ogni caso oltre all’eventuale Catania, ci saranno altre squadre importanti come Acireale, Cavese, Paternò, Licata e tante altre squadre, quindi sarà certamente un campionato entusiasmante ma molto difficile, e come sempre cercheremo di dire la nostra”.

