CALCIO SICILIANO – Vanzetto (Sant’Agata): “Col Catania almeno 4-5 squadre attrezzate per vincere la Serie D”

Leonardo Vanzetto, ex centrocampista del Catania (anni ’90) e attuale allenatore del Città di Sant’Agata, rilascia alcune dichiarazioni in vista del prossimo campionato di Serie D a messinasportiva.it: “Bisogna avere l’onestà di capire che il prossimo campionato sarà più complicato dell’ultimo, perché ci saranno almeno quattro-cinque squadre che si attrezzeranno per vincerlo, vedi Lamezia, Vibonese, Cavese e Trapani. Quasi certamente ci sarà anche il Catania, quindi prevedo un torneo livellato verso l’alto. Guardando a un’ipotetica bassa classifica non si preannunciano casi come Fc Messina, Biancavilla e Troina, ci sarà da lottare. Non dobbiamo mai perdere di vista la nostra dimensione e il nostro obiettivo principale che deve restare la salvezza”.

