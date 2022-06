CATANIA: due mesi fa il saluto a chi è entrato nel cuore della gente. Ora la necessità di un piano concreto per il rilancio

Domenica 10 aprile 2022, due mesi fa, il giorno dopo la notizia dell’avvenuta cancellazione del Calcio Catania dai ranghi federali. Nella giornata in cui il Catania avrebbe dovuto affrontare il Latina allo stadio “Angelo Massimino”, i tifosi hanno incontrato la squadra a Torre del Grifo. Un modo per salutare i ragazzi di Baldini e ringraziarli per l’impegno profuso, andando avanti tra mille difficoltà.

Mancavano appena quattro partite per la conclusione del campionato, non è stato possibile proseguire la stagione ma è rimasto solido il binomio squadra-tifosi. Un legame forte, testimoniato anche in quella sede da canti, cori di sostegno e ringraziamento verso un gruppo di lavoro rimasto sempre unito e compatto nelle difficoltà. Pronto a lottare insieme ai propri sostenitori. Un “grazie” è stato rivolto anche a Francesco Baldini, timoniere di una squadra che non ha mai lesinato sforzi.

Oggi più di qualche giocatore ha trovato nuova sistemazione, mister Baldini è ripartito da Vicenza, altri aspettano il momento giusto per accasarsi altrove, qualcuno si è detto disposto a valutare una eventuale chiamata del ‘nuovo Catania’ in presenza di un progetto davvero solido e importante. Per il popolo rossazzurro, invece, sono i giorni dell’ansia ma anche della speranza di ripartire dalla punta massima del calcio dilettantistico con una proprietà che mostri capacità, passione, lungimiranza e serietà.

Catania fuori dal professionismo non rende onore alla tradizione ed alla storia calcistica etnea ma bisogna rimboccarsi le maniche. Ripartendo con un reset generale che può segnare la svolta, ma solo se tutti i tasselli per la ricostruzione verranno inseriti al posto giusto. Uno di questi è già ben fissato e pronto a recitare un ruolo da protagonista: la tifoseria. Quei tifosi che hanno giurato di non abbandonare i colori rossazzurri seguendo la squadra in qualsiasi categoria, meritevoli di un piano di rilancio concreto e ambizioso. Chi di competenza, non mortifichi il desiderio di rinascita di un’intera comunità.

