CATANIA: iscrizione in Serie D, luglio decisivo per il club

Si avvicina il mese di luglio, decisivo per l’iscrizione del Catania al prossimo campionato di Serie D. Ufficialmente non vi sono ancora certezze sulla militanza in quarta serie, ma sembra una formalità l’accettazione, da parte della Federcalcio, dell’iscrizione del club rossazzurro in D in sovrannumero.

Le squadre aventi diritto potranno presentare le domande dall’8 al 15 luglio alle ore 18. L’8 luglio, peraltro, la Figc analizzerà i ricorsi delle squadre che richiederanno la riammissione al campionato. In quei giorni il Comune di Catania riceverà tutte le condizioni necessarie dal presidente federale Gabriele Gravina per completare l’iscrizione della squadra in rappresentanza della città di Catania al prossimo campionato di Serie D. Gli adempimenti, naturalmente, saranno a carico della società rossazzurra.

Tra questi vi è il pagamento a fondo perduto di una cifra inferiore al milione di euro. La documentazione per iscrivere il ‘nuovo’ Catania dovrà contenere anche la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, una serie d’informazioni dettagliate sulla società, l’organigramma, le cariche sociali e spese varie legate ai diritti d’iscrizione, all’assicurazione dei tesserati, fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11 luglio 2023 di importo pari a € 31.000,00. La Federcalcio dovrebbe emettere il verdetto nella seconda metà di luglio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***