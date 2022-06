NUOVO CATANIA: no a “surrogati”, il Comune è stato molto chiaro in tal senso

Nelle ultime ore è tornata di moda l’ipotesi del trasferimento di un eventuale titolo sportivo a Catania. Nei mesi scorsi si parlava del Biancavilla, adesso del Giarre. Una pista che, anche stavolta, non sembra praticabile e, in ogni caso, non troverebbe accoglimento dal Comune che, nei giorni scorsi, ha emesso l’avviso pubblico volto alla raccolta di manifestazioni d’interesse per il rilancio del calcio cittadino.

Ricordiamo quando, il mese scorso, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi rispose con un no secco all’eventualità di “surrogati” per la città dell’Elefante: “Nessuno se lo sogna, assolutamente. Sono storie che abbiamo vissuto nel 1993, evitiamo di copiare modelli nefasti per la città di Catania. Dobbiamo partire rivolgendo uno sguardo verso il futuro con una società che nasca in città e difenda i colori della stessa. Certi percorsi evitiamo di pensarli. La nostra iniziativa è quella di fare costituire un nuovo soggetto giuridico che spenda il nome di Catania con gli onori che la città merita”, le parole di Bonaccorsi alla trasmissione sportiva ‘Corner’, su Telecolor.

