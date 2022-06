CATANIA (Sondaggio): sei favorevole all’eventuale ritorno di ex rossazzurri?

La proprietà del gruppo Pelligra è al lavoro per completare l’organigramma societario e valutare a quali figure affidare il piano di rilancio dell’Elefante in tutti i settori. C’è anche la possibilità che eventuali tasselli del ‘vecchio’ Catania vengano individuati dalla società del Presidente Pelligra.

Attraverso la pubblicazione di un sondaggio sul tema legato proprio alla eventualità che ex rossazzurri facciano parte del progetto del ‘nuovo’ Catania, chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza sul tema. Giusto puntare anche su ex Catania, oppure sarebbe meglio ripartire completamente da zero? Vota cliccando in basso su “invia”, dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

