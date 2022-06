CURIOSITA’: Mansour (interessato al Palermo) sfida Pelligra in Australia

Il City Football Group dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, in attesa dell’acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza del Palermo, ha visto una delle proprie realtà calcistiche registrare un buon risultato nel massimo campionato australiano. Si tratta del Melbourne City, che ha chiuso la stagione regolare al secondo posto. Nello stesso campionato milita l’Adelaide United, team di cui è proprietario Ross Pelligra, l’imprenditore siculo-australiano seriamente interessato ad avviare un nuovo ambizioso progetto calcistico a Catania. Le due formazioni si sono peraltro incrociate nella semifinale playoff che ha visto imporsi in rimonta ed i supplementari i ragazzi del Melbourne City, dopo lo zero a zero maturato all’andata. Niente scudetto, dunque, per la squadra di Pelligra che ci riproverà nella prossima stagione. La compagine di Mansour, successivamente sconfitta in finale dal Western United in cui milita l’ex calciatore del Palermo Alessandro Diamanti, si prepara a lanciare una nuova sfida ai Reds.

