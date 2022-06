ESCLUSIVA – Stampa locale, Capanna: “Catania, ci saranno riflessi positivi anche per la città”

L’attesa per una nuova società calcistica a Catania sta per finire. Il collega di Video Regione, Bruno Capanna, ha parlato ai nostri microfoni del futuro rossazzurro e nello specifico delle manifestazioni di interesse pervenute dal Comune etneo.

Cinque manifestazioni di interesse per il nuovo Catania, un segnale positivo per la città, sei d’accordo?

“È un segnale certamente positivo, dopo le recenti aste andate deserte e l’interesse del solo Benedetto Mancini. Si tratta, peraltro, di istanze di alto profilo, segno che Catania non ha perso del tutto l’appeal del passato. In città finalmente si respira un’aria nuova dal punto di vista calcistico: quella della speranza che finalmente qualcuno possa iniziare un nuovo corso e riportare i colori rossazzurri nei palcoscenici più importanti. Io credo che ci saranno riflessi positivi anche per Catania città e che tutte le manifestazioni di interesse abbiano al loro interno progetti che possano interessare il resto della città”.

C’è già, stando alle informazioni in tuo possesso, una realtà favorita sulle altre o ci sono più gruppi che ti convincono?

“Osservando i social, si nota chiaramente un ‘plebiscito’ per Ross Pelligra. Avendo un advisor come Dante Scibilia, professionista che ha sempre fatto bene, e poi le origini siciliane (la mamma addirittura catanese), ha fatto breccia nel cuore dei tifosi che sognano un Catania che possa raggiungere alti livelli e magari mettersi in competizione con il Palermo che si appresta a passare allo sceicco Mansour. Detto questo, mi affido totalmente al Comune ed in particolare ad un professionista come il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi. Sono certo che saprà scegliere la soluzione migliore tra le 5 prospettate. In questi giorni, si sentono vari annunci di allenatori, giocatori e dirigenti contattati, sponsorizzazioni varie. Giusto far conoscere i progetti. La competizione in questo caso non può che giovare a migliorare singolarmente i progetti. Ripeto, ogni istanza ha le sue peculiarità e ci sono dettagli che conosce soltanto il Comune. Quindi occorre attendere fiduciosi”.

La gente sembra orientata a chiedere al Comune di indirizzare la propria scelta sul gruppo Pelligra…

“Il gruppo Pelligra ha varato un progetto assolutamente competitivo e, come dicevo, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi. Anche sentendo le dichiarazioni di Ross Pelligra, si apprezza la sua cadenza siciliana ed il fatto che non ha mai dimenticato le sue origini pur vivendo ormai stabilmente in Australia. Ripeto, l’amministrazione comunale conosce dettagli che ovviamente noi non possiamo conoscere e sta approfondendo ogni singola proposta per essere certi di affidare il titolo sportivo di serie D a mani sicure. Ci sarà peraltro una conferenza stampa che servirà a conoscere i dettagli della scelta. E sono sicuro che avremo tutte le spiegazioni del caso. Ancora pochi giorni e finalmente potremo parlare di fatti e progetti e non più di ipotesi”.

