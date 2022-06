Felice per Catania e per i catanesi che presto potranno fare il tifo per una nuova squadra cittadina l’avvocato statunitense Joe Tacopina. Il suo commento ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com: “Penso che sia un grande giorno per il Calcio Catania! Questa fantastica città otterrà finalmente la proprietà seria e impegnata che merita. Da persona che amerà sempre quella città, sono entusiasta per il futuro del calcio catanese”.

