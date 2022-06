EX ROSSAZZURRI – Baldini: “Catania mi ha formato tantissimo. Su Cataldi, Russini e Greco…”

Attualmente alla guida del Vicenza, fresco di retrocessione in Serie C, l’ex allenatore del Catania Francesco Baldini commenta in conferenza stampa i rumors di mercato che vedrebbero Simone Cataldi e Simone Russini in procinto di raggiungere Jean Freddi Greco dopo essere stati compagni di squadra a Catania. Spazio anche ad alcune considerazioni sull’evoluzione della propria carriera:

“Cataldi si è allenato con noi questo mese. E’ un ragazzo che nasce nell’Under 17 della Roma Campione d’Italia. Fece la finale contro l’Atalanta agendo da play davanti la difesa, in qualità di capitano. Sa costruire molto bene nel lungo e nel corto, ha anche interdizione. E’ un giocatore del 2001 su cui secondo me il Vicenza ha fatto molto bene a puntare come può essere la situazione di Greco. Russini ha fatto molto bene l’anno scorso a Catania, finora posso dire soltanto questo e non ho notizie di una eventuale trattativa. Greco è un capitale della società a tutti gli effetti e bisogna essere bravi a non caricare di troppe responsabilità un ragazzo del 2001 che ha fatto tutte le nazionali giovanili. Può ricoprire diversi ruoli, i jolly sono le fortune di ogni allenatore e lui lo è. Penso gli manchi solo di giocare in porta. E’ un calciatore integrato al 100% nel Vicenza della prossima stagione”.

“Ho già detto che in caso di salvezza del Vicenza in B avrei scritto un libro. Da quando alleno tra i professionisti è la prima volta che lavoro in una società forte e seria come questa. Con Catania, Trapani e Lucchese nel giro di poco tempo si è andati al fallimento ma sono molto contento di avere fatto queste esperienze perchè mi hanno formato tantissimo come uomo – in primis – e allenatore. Gestendo queste situazioni cresci. Sono molto felice della mia gavetta, anche se ho ancora tanto da lavorare”.

