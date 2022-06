EX ROSSAZZURRI – Biagianti: “Rinascita importante per i colori rossazzurri. Godetevi questo momento”

E’ sceso in campo anche Marco Biagianti, ex capitano di tante battaglie con la maglia del Catania, in occasione della Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro. Lo ha fatto militando tra le fila delle ‘Vecchie Glorie’. C’è stato spazio per alcune sue brevi dichiarazioni nel corso dell’evento:

“Non ci vedevamo da tanto tempo. Bello, bellissimo essere qui. Un’emozione incredibile. Sono contento di questo entusiasmo perchè rappresenta una rinascita importante per questi colori dopo tanti anni complicati soprattutto per voi. Aspettavate questo momento e, quindi, godetevelo. Forza Catania sempre”.

Ai microfoni di Telecolor, Biagianti ha aggiunto: “Sarà un percorso molto importante per questa città. C’erano tanti gruppi interessati, ha vinto Pelligra ma quel che conta più di ogni altra cosa è la continuità di questi colori, dare un futuro ai giovani. Adesso si riparte da zero ma è importante esserci, i tifosi sono abituati a soffrire. Un passo alla volta, ricostruendo mattone su mattone”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***