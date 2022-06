EX ROSSAZZURRI: Maran scende in Serie B, pronto a sposare il progetto Pisa

Un mese fa circa, l’ex allenatore del Catania Rolando Maran parlò a La Sicilia dei colori rossazzurri, ricordando l’esperienza vissuta nella stagione dei record in Serie A e mantenendo viva la speranza di un rilancio dopo il fallimento: “Ero sicuro dei fatti miei, cosciente della forza dei giocatori a disposizione – le parole di Maran – C’erano Barrientos, Bergessio, Gomez e tanti altri bravi a ispirare il gioco, a difendere ermeticamente ma anche a segnare. Catania è stampata nel mio cuore. Faccio i più sinceri auguri al Catania di una rinascita immediata e sono ottimista perchè si tratta di una piazza importante particolarmente ambita, e poi nella città etnea ho tanti amici veri”. Dopo avere lasciato Catania, Maran è ripartito dalle panchine di Chievo, Cagliari e Genoa. Adesso è pronto a sposare il progetto Pisa, in Serie B, categoria in cui ha allenato per l’ultima volta dieci anni fa a Varese. Una nuova avventura professionale per un tecnico fortemente desideroso di rilanciarsi.

