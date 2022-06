EX ROSSAZZURRI – Monaco: “Catania, rinasci come una fenice. Tifosi, fate vedere di che pasta è fatta il popolo catanese”

L’ex difensore del Catania Gennaro Monaco non ci sarà questa sera, in occasione della Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro. E’ quanto conferma sui social: “Circa 10 giorni fa ho ricevuto varie chiamate per chiedermi di far parte in questa splendida iniziativa e senza esitare la mia risposta è stata subito presente, purtroppo per un imprevisto non potrò esserci questa sera…. Ma spero di vedere sventolare le bandiere in cielo e cantare a squarciagola di una storia infinita d’amore… il nostro magico Catania. Rinasci come una fenice catania bedda. Riempite lo stadio, fate vedere di che pasta è fatto il popolo catanese !!!! GENNARO MONACO SALTA CON VOI!!!”.

