EX ROSSAZZURRI – Pannitteri sogna la B, il padre: “E pensare che qualcuno a Catania ti aveva fatto passare la voglia di giocare…”

C’è una stella che brilla in Serie C, vestendo la maglia della Fermana. Al punto da attirare anche l’interesse di società cadette. Non sono di certo passate inosservate le prestazioni di Orazio Pannitteri, classe 1999 catanese cresciuto nelle giovanili rossazzurre con tanta fame di calcio e voglia d’imporsi. Dalla trafila col Catania alle esperienze di Acireale, Locri e Pesaro, il ragazzo continua a dimostrare di possedere buone potenzialità e margini di miglioramento.

A proposito di Catania, in un’intervista a La Casa di C disse tempo fa: “Stavo per rovinarmi un altro anno. Sono arrivato lì quando avevo 9 anni facendo tutta la trafila. Vedevo sempre i miei compagni andare in Prima Squadra ad allenarsi, ma io non venivo mai chiamato. Avevo smesso di giocare, non andavo ad allenarmi. Non giocavo mai, ho deciso di concentrarmi sulla scuola. L’anno dopo poi, mio padre, mi ha convinto a ritornare”.

Adesso il ragazzo si sta togliendo diverse soddisfazioni e non vuole fermarsi. Il padre, Ciccio Pannitteri, indiscusso bomber che ha fatto innamorare a suon di gol le più importanti piazze siciliane (anch’egli ex Catania), si è espresso così in questi giorni sui social: “E pensare che qualcuno del Calcio Catania ti aveva fatto passare la voglia di giocare al calcio….con sacrificio, carattere e voglia di lavorare e migliorare stai diventando un giocatore di calcio… ma ricordati che questo è solo l’inizio….superarmi è difficile ma tu sei sulla buona strada…… complimenti”.

