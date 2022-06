EX ROSSAZZURRI: Santurro per la prima volta convocato dalla Nazionale dominicana

Antonio Santurro, uno dei portieri di riserva dell’Udinese ed ex rossazzurro (una sola presenza per lui ai piedi dell’Etna a causa di problemi fisici e della concorrenza di Alessandro Confente e Miguel Martinez nella stagione 2020/21), nei giorni scorsi è stato convocato dal C.T. Inaki Bea per gli impegni della Nazionale dominicana in Concaf Nations League, in programma fino al 14 giugno. La convocazione è stata resa possibile perchè Santurro è nato in Italia ma la madre ha origini dominicane. Per lui si tratta della prima convocazione in assoluto in Nazionale.

