GAUCCI: “Manifestazione d’interesse, non c’erano i presupposti. Confido che il Catania vada in mani sapienti”

L’ex Presidente del Catania Riccardo Gaucci torna sulla decisione di fare un passo indietro relativamente alla possibilità di partecipare alla manifestazione d’interesse per il rilancio del calcio a Catania, ai microfoni di QdS.it:

“Sedendoci a tavolino e valutando concretamente la situazione alcuni dei soci che avrebbero potuto partecipare a questa iniziativa imprenditoriale hanno espresso dei dubbi. E in particolar modo relativamente alla possibilità che non arrivi subito una promozione in Serie B dalla terza serie. Infatti abbiamo studiato un business plan prevedendo dei costi di 3 milioni di euro per la prima stagione tra l’acquisizione del titolo e la costruzione della squadra per vincere la Serie D e poi un altro anno di Serie C a vincere con ulteriori 5 milioni circa. La mancata certezza però sul successo di un campionato professionistico di Serie C ci ha indotto a riflettere sulle risorse che si sarebbero andate a sommare visto e considerato che in C non ci sono molti introiti per le società. Mi dispiace molto ma devo dire con estrema correttezza che non ha senso perdere la faccia con una città con cui si è legati. Questa iniziativa imprenditoriale non era una cosa da fare per forza ma solo se c’erano i presupposti. Sappiamo che la crisi in Italia si fa sentire e gestire il calcio con i costi che ha attualmente per gli investitori italiani è sempre più difficile. Confido comunque che il Catania possa andare dopo giorno 18 in mani sapienti”.

