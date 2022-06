GIOVANNONE: “Partita avvincente, accetto la sconfitta e riconosco l’onore delle armi. Un forte abbraccio ai tifosi”

Post pubblicato dall’imprenditore Luca Giovannone attraverso il proprio profilo social:

“E’stata una partita avvincente, ha prevalso Ross Pelligra, accetto la sconfitta e riconosco l’onore delle armi. Sono grato al comune di Catania che ha valutato con attenzione e serietà la mia proposta di calcio. Ringrazio il mio generale in capo Giorgio Borbone e il suo fortissimo team. Giorgio segretario generale storico del Catania Calcio, mi ha illuminato con la sua enorme competenza e grandissima preparazione professionale. Un apprezzamento speciale va ai dirigenti della mia Agenzia per il Lavoro Osmosi spa che hanno lavorato anche di notte per supportarci in questa splendida avventura calcistica, dovendo di giorno svolgere le loro attività ordinarie. Un forte abbraccio ai tifosi tutti, che hanno apprezzato pubblicamente la completezza del nostro Progetto Sportivo, nonostante che avessero già scelto Ross Pelligra per condurli in alto dove il Catania merita.

Con amore, Luca Giovannone”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***