GRUPPO MAESTRI: annunciate due nuove figure professionali

Nota stampa del gruppo facente capo all’ing.Fabio Maestri

Il Gruppo Maestri, che ieri ha scelto di non comunicare per rispetto al lutto cittadino a causa della tragica morte della piccola Elena, è lieto di accogliere al suo interno due eccellenti professionisti che andranno a rinforzare settori strategici come quello sportivo e corporate.

Diamo il benvenuto al professor Giuliano Bergamaschi e al dottor Pietro Catizzone, rispettivamente nei ruoli di Pedagogista – mental coach il primo e di Dirigente per Internazionalizzazione, Merchandising e Sponsorizzazioni il secondo.

Così il professor Bergamaschi, attualmente Pedagogista della Nazione italiana di pallavolo Campione d’Europa 2021: “Con piena gioia ho accettato e scelto di far parte del progetto del Gruppo Maestri relativo alla nuova squadra di calcio di Catania. Nella mia ormai lunga esperienza sportiva in qualità di pedagogista e mental coach (volley, pallanuoto e calcio) ho sperimentato come lo sport – gestito con valori vincenti – sia per ogni comunità fonte di passione, ma soprattutto di appartenenza vitale alla propria terra natia da cui poter far generare fiducia e coesione sociale”.

Di seguito il pensiero del dottor Catizzone: “La mia esperienza sui mercati esteri vuole essere da volano per lo sviluppo del marchio societario e per l’ideazione ed elaborazione di attività mirate di merchandising e di sponsorship, finalizzate anche a valorizzare, attraverso il fattore sportivo, il territorio di Catania e le peculiarità della terra di Sicilia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***