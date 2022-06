LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Candidatura a sorpresa maturata nell’ombra, una cordata da scoprire”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Fabio Maestri (mittente Luigi Edoardo Ferlito), Mmr Cinema (mittente Gioacchino Amato ma fa riferimento anche all’imprenditore romano Manuele Ilari), Pelligra Group Pty Ltd (mittente Dante Scibilia), Osmosi Spa (mittente Luca Giovannone) e Antonello Mascali. Queste le manifestazioni d’interesse ufficialmente pervenute al Comune. “Non c’è, rispetto alle previsioni della vigilia, la Helbiz dell’acese Salvatore Palella – riporta il quotidiano – ma alle 14 si è palesato un quinto candidato spuntato quasi dal nulla che, però, aveva spedito la Pec poco prima della scadenza imposta in Municipio”. Il nome di Antonello Mascali, “imprenditore (pare che abbia anche interessi nel settore immobiliare) che ha firmato la manifestazione d’interesse per conto di «imprenditori catanesi, inglesi, coreani e spagnoli» rappresenta “una composizione variegata, fino a oggi sconnosciuta, segno che il gruppo ha lavorato in gran segreto senza far trapelare il minimo particolare fino alla candidatura diventata ufficiali ieri”. Qualcuno sospetta che “all’interno della compagine ci siano rappresentanti del vecchio Catania, senza che abbiano occupato posti di comando, ma sono arrivate smentite. Mascali resta il rebus del momento, ma presto dovrebbe (deve) uscire allo scoperto per illustrare il suo progetto”.

