LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, si riparte con la grande festa per l’arrivo di Pelligra”

Prima l’incontro di Ross Pelligra a Palazzo degli Elefanti alle 11.30 – accompagnato dall’advisor Dante Scibilia e gli ex calciatori Mark Bresciano e Vincent Grella – illustrando i programmi alla città e svelando, probabilmente, alcune figure dirigenziali che finora non sono emerse. Poi l’appuntamento allo stadio “Massimino”, ore 19.00, che riaprirà le porte per la prima volta dopo la cancellazione del club per la ‘Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro’, caratterizzata dalla presenza di tanti ex calciatori per una gara amarcord ma anche e soprattutto i ragazzini delle scuole calcio del vecchio Catania e le ragazze della squadra femminile. L’era Pelligra comincerà domani, lunedì 27 giugno, e sarà un prevedibile bagno di folla per celebrare l’arrivo dello “zio” australiano intenzionato a rilanciare il calcio catanese. Pelligra potrebbe anche presenziare allo stadio e, se così fosse, la giornata della rinascita e della speranza diventerebbe celebrazione.

