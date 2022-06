LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Indiscrezioni e candidature ufficiali per rilanciare il calcio a Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Mancano 72 ore alla scadenza della candidatura per il rilancio del calcio cittadino. Indiscrezioni e candidature ufficiali con tanto di dichiarazioni degli stessi imprenditori che stanno preparando documenti e denaro. Anche l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport parla dell’ex Torino Luca Giovannone, che tra l’altro ha visitato Catania come turista di recente professando amore per la città con l’obiettivo di riportare il club in Serie A. Tifosi che, ovviamente, si dividono tra scettici e ottimisti. L’obiettivo è inglobare il Catania “nella sua agenzia per il lavoro Osmosi SpA, che per il 2022 viaggerebbe sui 50 milioni di euro di fatturato e che nel 2021 avrebbe prodotto utili per 4 milioni sul territorio etneo”. In competizione con lui l’imprenditore Fabio Maestri, uscito allo scoperto prima di lui e anche in questo caso pronto a dare rassicurazioni “sulla solidità economica e le ambizioni da esporre alla tifoseria”. Ci sarebbe inoltre la società di monopattini dell’acese Palella, la Helbiz, “dopo la recente e non certo fortunata esperienza ad Acireale”. A proposito di Torre del Grifo Village, per il quale bisogna trattare con il Credito Sportivo ed il Tribunale, “ecco entrare in scena una importante società immobiliare internazionale nella compravendita di terreni, abituazioni, ville di lusso”, candidato da non sottovalutare.

