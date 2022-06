LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Pelligra, agenda fitta d’impegni aspettando con fiducia l’ok della Figc”

Non solo l’incontro con le istituzioni a Palazzo di Città (dialogando anche sull’utilizzo dello stadio, sui lavori che partiranno presto e la possibilità di allenarsi in un altro impianto) e l’ingresso all'”Angelo Massimino” ricevendo l’applauso dei tifosi. Ross Pelligra “ha in agenda altri appuntamenti meno reclamizzati ma importanti per definire le strategie d’azione. Se ci saranno i presupposti, l’imprenditore incontrerà il Prefetto, dovrebbe recarsi pure a colloquio in Questura e confrontarsi con alcune figure del management sportivo che presto potrebbero entrare in società. Una giornata senza un attimo di respiro, insomma, ma durante la quale verranno gettate ulteriormente le basi da cui ripartire per la stagione che verrà. Chiaro che servirà l’ok della Federcalcio, ma di fronte a un impegno assunto, al gradimento del pubblico, allo ‘sta bene’ del Comune, ormai non resta che attendere con grande fiducia un titolo assegnato”, si spera entro metà luglio.

