LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Titolo sportivo, iscrizione, nome e organigramma. Grande attesa a Catania”

Ross Pelligra dovrebbe tornare a Catania entro le prossime tre settimane per il periodo clou che anticiperà l’inizio della stagione agonistica. L’advisor Dante Scibilia ha ripreso i fili del discorso con la Federcalcio che dovranno portare a un vertice tra nuova società e dirigenti Figc per ottenere il titolo di Serie D. “Prima però bisogna iscrivere la società con i criteri dettati da patrimonio, atti notarili e il nome del club che conterrà la parola Catania”. Tre o quattro le soluzioni proposte in questo senso, come dichiarato dallo stesso Scibilia. Entro qualche giorno i primi passi ufficiali e certificati presso il notaio.

Nello stretto giro di 48 ore dopo l’affiliazione della società, verrà reso ufficiale l’organigramma. Si è discusso delle figure di Giorgio Zamuner (ha lavorato alla SPAL con Tacopina) ed il collaboratore Ivone De Franceschi o di Maurizio Pellegrino, altro nome ipotizzato è quello di Alessandro Zarbano, per anni al Genoa di Preziosi. “Logico che in questi giorni con qualcuno si stia parlando, vedremo più avanti di ufficializzare tutti i ruoli”, le parole di Scibilia. Serve definire la parte operativa con la costituzione del club, la presentazione di tutti i documenti in regola, l’affiliazione per ottenere la D. Il resto verrà dopo.

