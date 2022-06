LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Torre del Grifo piace a tanti, servirà una procedura concorsuale”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

A proposito del futuro di Torre del Grifo Village, l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport evidenzia come da ulteriori indiscrezioni, pare che Mancini voglia chiedere in locazione la struttura. Ma in questo caso “bisognerà trattare col Tribunale prima, poi con il Credito Sportivo”. Si legge che “il Village piace a tanti. Servirà una procedura concorsuale per assegnare la struttura in modo da accontentare lo stesso Credito Sportivo che è il principale creditore, ma non il solo. Bisogna anche restaurare e riallacciare utenze, curare il verde, ristabilire la funzionalità di campi e palestre. Oggi il Village si potrebbe acquistare a un prezzo di vero realizzo rispetto al valore che ha”.

