LA SICILIA – Ass. Parisi: “Futuro Catania, lavoriamo senza sosta”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

E’ stato interpellato l’assessore comunale allo sport Sergio Parisi, che ha sempre manifestato ottimismo in merito al futuro del Catania: «Ribadisco quanto dichiarato il giorno della scadenza delle manifestazioni d’interesse – non nascondendo soddisfazione ed entusiasmo – decideremo nei prossimi giorni, entro il 30 giugno per intenderci, speriamo anche qualche giorno prima. Siamo tutti al lavoro senza un attimo di sosta per valutare al meglio le proposte e cercheremo di agire il più presto possibile». L’assessore non aggiunge altro, sicuramente cosciente della grossa responsabilità che si assumerà l’amministrazione con la sua decisione finale. “In gioco – si legge – c’è il futuro della massima espressione calcistica cittadina, un Catania che per fortuna è tornato a suscitare un forte interesse e che fa gola ai cinque gruppi che hanno già illustrato i loro programmi sulla carta parecchio ambiziosi”.

