LA SICILIA – Calvaruso: “Alleno alcuni ragazzi della Primavera rossazzurra, potrebbero disputare una D di ottimo livello”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Almeno tre volte la settimana, sui campi del CUS si allenano alcuni dei ragazzi della Primavera del Calcio Catania radiato dai ranghi federali. Qualcuno potrebbe rientrare nell’organico del nuovo Catania, altri andranno via. Come sono andati via in tanti, troppi. Li allena volontariamente Giuseppe Calvaruso, originario di San Giuseppe La Rena che è stato il vice di Orazio Russo negli ultimi due anni. “Grazie a lui e al direttore Borbone ho avuto modo di vivere il Catania. Un’esperienza importante per me e i ragazzi – dice – Abbiamo una struttura, eccellenza cittadina, a disposizione. Non chiedo compensi perchè non mi va di interrompere il lavoro di chi ho conosciuto e per l’intera stagione ha onorato la maglia del Catania. Non mi sentivo di abbandonarli. Sono cresciuto con loro. Faccio da supporto per alimentare i sogni e gli obiettivi. Bisogna tenersi in forma per trovare squadra in un futuro che spero sia prossimo”.

Tra i ragazzi spiccano Angelo Panarello, Santo Iuculano, Danny Biondi, Lorenzo Tropea. “I ragazzi potrebbero disputare una D di ottimo livello – prosegue Calvaruso – il tecnico Baldini ha guidato molti allenamenti congiunti e partite di metà settimana che hanno permesso ai Primavera di crescere sotto il profilo caratteriale”.

