LA SICILIA: “Catania, insieme a Zarbano potrebbe arrivare Di Battista”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si lavora per definire l’organigramma vincente per il ‘nuovo’ Catania. Nelle ultime ore si parla tanto di Alessandro Zarbano, per oltre 15 anni Amministratore Delegato del Genoa e uomo fidato di Enrico Preziosi, incarico che ha lasciato lo scorso marzo, “il quale ha commentato con un categorico ma educato ‘no comment’ e una risata, la voce sempre più ingombrante di un suo arrivo a Catania – si legge -. L’annuncio del suo innesto pare essere in dirittura d’arrivo, ma restano da capire le tempistiche dell’ufficialità. Insieme a lui potrebbe arrivare Simone Di Battista, responsabile del settore scouting della Cremonese ed ex Direttore Sportivo del Piacenza. Esperienza e carisma per il club che sta per nascere”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***