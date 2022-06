LA SICILIA – Mancini: “Progetto Giarre coinvolgerà la FC Catania, Torre del Grifo possibile piattaforma”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Benedetto Mancini nuovo patron del Giarre? La notizia circola da giorni, in attesa di comunicazioni ufficiali, ma i precedenti dell’imprenditore romano non sono incoraggianti ed è naturale che il popolo giarrese guardi anche con scetticismo a tale possibilità. E intanto lo stesso Mancini ha rilasciato dichiarazioni che riguardano, in qualche modo, anche Catania. “Il mio progetto – dice – è quello di provare a portare il Giarre in Serie C. Ciò però non può prescindere dalla creazione di un solido settore giovanile a Giarre e di una realtà giovanile gravitante attorno alla società FC Catania, regolarmente affiliata alla FIGC. la FC Catania, se vi saranno le condizioni, disputerà un campionato di Terza Categoria. L’obiettivo è quello di avere cento scuole calcio in tre anni affiliate a questa duplice realtà sul territorio. Giarre sarà il fulcro ma il progetto coinvolgerà a cascata la FC Catania”. Torre del Grifo, invece, “potrebbe essere una piattaforma per sviluppare questo progetto”.

