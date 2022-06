LA SICILIA: “Pelligra, fissato appuntamento con la Curatela per il discorso Torre del Grifo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Più tappe di un’agenda fitta per i catanesi e per chi i rossazzurri dovrà guidarli: Ross Pelligra, nuovo proprietario della realtà calcistica che gli è stata assegnata dall’amministrazione comunale, presenta proprio a Palazzo degli Elefanti dettagli e segreti di un progetto articolato, ricco e avveniristico. “Metodo e disegni saranno svelati al fianco dell’amministrazione etnea – si legge -, verosimilmente usciranno nomi nuovi oltre ai già noti Mark Bresciano e Vincenzo Grella nel direttivo già in fase di allestimento ufficiale”. Seguiranno incontri e interlocuzioni da tempo segnate in agenda. “Quelle con la Curatela, ad esempio, con la quale è stato fissato un appuntamento e verrà intavolato il discorso Torre del Grifo. Pelligra ha espresso con enorme chiarezza il suo obiettivo di dare al nuovo Catania una casa degna dell’ambizione e la visione della nuova realtà. I curatori, dal canto loro, hanno visionato con attenzione l’esito della gara dal quale è emersa la nuova proprietà: la volontà di avanzare insieme con una procedura che determini l’affidamento della struttura, asset di potenzialità immense ma fin qui inespresse, è totale e filtra ottimismo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***