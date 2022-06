LA SICILIA: “Tutti a caccia del nuovo, purche faccia rima con ‘migliore’. 72 ore al gong”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Tutti a caccia del nuovo, purchè faccia rima con ‘migliore'”, riporta il quotidiano locale. Si fa un gran parlare di rinascita a Catania, a 72 ore dal termine ultimo per la presentazione di pec contenenti manifestazioni d’interesse all’amministrazione comunale etnea. “Per la prima volta da tempo, più figure contemporaneamente alimentano voci e discussioni con lo stesso fine ultimo: impossessarsi del pallone in città”. Spazio ai soggetti interessati. Vedi Luca Giovannone, imprenditore di origine ciociara immerso nel business milanese e noto per avere contribuito in modo provvidenziale alla salvezza del Torino nel 2005, oltretutto “giocatore di poker di stampo internazionale” e con un “discreto fiuto imprenditoriale”.

Il quotidiano riporta anche il nome dell’ingegnere e amministratore delegato della RZS Corporation Fabio Maestri, “volto conosciuto nel campo della termovalorizzazione e la sostenibilità eco-ambientale” (ma si fa riferimento alla ipotesi che nella costituenda cordata figurino “esponenti di SIGI ben poco graditi alla piazza”) e parla di un “forte interesse di Salvatore Palella, CEO di Helbiz, azienda leader nel settore della micro-mobilità i cui aspetti non sono arginati allo sport ma convergono anche sull’intrattenimento, il food delivery e l’infotainment, seguendo quel modello di multi-business ricco e variegato che ha fatto la fortuna di diversi franchising”.

A proposito della figura di Palella viene posto in evidenzia il fatto che non vanti “un passato felice ad Acireale, dove qualche slogan di troppo e un rapporto complicato con la piazza non ne hanno lasciato un gran ricordo, ma rappresenta un modello aziendale fresco e innovativo, che riporta ad altre figure (tra queste Matteo Mammì, che dirige il reparto Europa, Medio Oriente e Afirca) con le spalle larghe”.

