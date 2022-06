LA SICILIA – Ward (cordata Mascali): “Catania in A entro cinque anni, accordo con Faggiano. Siamo molto forti economicamente”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

David Ward, rappresentante dell’azienda Prime Consulting International Ltd, gruppo che muove il suo business nelle infrastrutture e l’energia rinnovabile, rilascia alcune dichiarazioni accompagnato dal consulente Antonio Masullo, il quale avrebbe il ruolo di responsabile area sportiva nel direttivo. Ci riferiamo alla cordata di Antonello Mascali (nella foto), che comprende una cordata internazionale composta da soci provenienti da Inghilterra, Spagna e Corea del Sud.

Ward afferma di essere stato un calciatore e di avere “viaggiato tanto per arricchire la mia cultura sportiva. Dieci anni fa sono stato invitato a Catania da alcuni imprenditori e mi sono innamorato della città, sognando un giorno di potere investire qui. Ho rapporti con società sportive spagnole e inglesi, amicizie con dirigenti importanti. Abbiamo strappato il sì di di professionisti come Javier Lozano (presidente Lega Futsal spagnola) e Paolo Gatti (dirigente ex Milan)”.

Ward aggiunge: “Grazie ad Antonello abbiamo concentrato le nostre idee su un progetto a Catania perchè riteniamo che sia la città ideale per portare un modello di cambiamento e rinnovamento. Vogliamo farlo tramite il calcio e l’amore dei catanesi”. L’appoggio in Corea ha permesso di esporre il progetto a Samsung. “Sono pronti a supportarci. Vogliamo riqualificare lo stadio e dare un’idea di cambiamento e ambizione sportiva. Stesso discorso per Torre del Grifo. Economicamente siamo molto forti. Abbiamo tanti partner e vogliamo far conoscere Catania a livello internazionale portando i migliori allenatori e coach giovanili in Sicilia. C’è il desiderio di riportare Catania in Serie A in 5 anni”, spiegando anche di avere “stretto un accordo con il D.S. della Sampdoria Daniele Faggiano”.

