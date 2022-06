MERCATO – Stampa barese: “Bari, grandi passi avanti per Moro”

Con la promozione del Bari, Ciro Polito si è rifatto sotto per Luca Moro. Trovano conferma le indiscrezioni dei quotidiani degli scorsi giorni su un colloquio del dirigente partenopeo con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in occasione della finale scudetto Primavera tra Roma e Inter. Insieme all’entourage del giocatore, stando a quanto raccolto dalla redazione di tuttobari.com, Polito ha spiegato la volontà di puntare sull’attaccante ex Catania per il prossimo campionato, adatto al modulo di Mignani e ad una piazza calorosa come quella barese. La palla è ora al Sassuolo. Moro potrebbe essere valutato in ritiro e poi mandato a giocare con continuità. Club interessati in Serie A ce ne sono, ma l’impressione è che lo step di crescita necessario sia la Serie B. Il Bari sarebbe in prima fila. “Sono stati fatti grandi passi avanti – si legge – ma ora occorre solo pazientare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***