MUSUMECI (Pres. Regione Siciliana): “Palermo in B sia da stimolo per le altre grandi città della Sicilia”

“Ho ricevuto oggi a Palazzo Orléans il presidente del Palermo FC, Dario Mirri. La promozione del Palermo in Serie B è motivo di soddisfazione per tutto il mondo del calcio siciliano. Mi auguro sia da stimolo affinché anche le altri grandi città dell’Isola possano riprendere le loro solide tradizioni calcistiche”. Parole del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha commentato così il ritorno del Palermo nel campionato cadetto. Ad oggi sono lontani i tempi in cui addirittura tre squadre siciliane militavano in Serie A. Chissà se altre realtà importanti come Catania e Messina riusciranno a gettare le basi per un futuro radioso, superando il momento attuale di forte crisi del calcio isolano.

