PAROLA AI TIFOSI – Critiche al Presidente della Regione: “Sul Catania chiassoso silenzio!”

Il Presidente della Regione Siciliana, come abbiamo riportato nelle scorse ore, si è congratulato con il Palermo FC per la promozione in Serie C, augurandosi che sia “da stimolo affinché anche le altri grandi città dell’Isola possano riprendere le loro solide tradizioni calcistiche”. Parole che tanti tifosi etnei non hanno digerito, criticando a spada tratta Nello Musumeci, a cui viene rimproverato in particolare il fatto di non avere speso alcuna parola all’indirizzo della società dell’Elefante negli ultimi tempi così difficili per la Catania calcistica.

Quelli di seguito riportati sono solo alcuni dei commenti sparsi sui social di sostenitori rossazzurri che puntano il dito contro Musumeci: “Presidente ma per la sua città possibile che non possa fare niente come ha fatto fino ad oggi?”; “Caro Presidente Musumeci, sarebbe stato bello sentire qualche suo commento mentre il Calcio Catania stava per scomparire tra i professionisti, lasciando un’intera provincia senza calcio!”; “Attendiamo da 2 anni una sua dichiarazione sullo scempio Catania”; “Signor presidente giusto rendere merito ad una squadra siciliana che ha ottenuto una promozione ma altrettanto giusto sarebbe stato spendersi e fare il possibile anziché il suo chiassoso SILENZIO sulle sorti del calcio Catania tra l’altro compagine rappresentativa del suo territorio d’origine”; “Per il Catania Musumeci non ha fatto nemmeno un comunicato a tempo debito”; “Non hai portato avanti nessun tipo di promozione. Sei bravo solo a chiacchierare come tutti i politici”.

