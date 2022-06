PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “E’ stata la giornata del futuro rossazzurro e dell’entusiasmo ritrovato. Saremo sempre accanto al nostro Catania

Così, sui social, i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud del “Massimino” commenta la Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro davanti a circa 10mila tifosi presenti nelle tribune dello stadio “Angelo Massimino”:

“Ieri è stata non solo la giornata dell’orgoglio rossazzurro, ma è stata anche e sopratutto la giornata del futuro rossazzurro. Futuro incarnato nei giovani, nei ragazzi, gioiosi e orgogliosi di indossare il rossazzurro, il passaggio di testimone tra vecchie glorie e le giovani ragazze del calcio femminile, simbolo di una dimensione nuova del calcio. É stata anche la giornata dell’entusiasmo ritrovato, da troppi anni messo in cantina a prendere polvere, cessato da lupi furbi prima e perfetti inadatti dopo. E in ultimo, ma non meno importante, il futuro con la presenza al Massimino di Ross Pelligra neo proprietario del Catania accompagnato dal suo braccio destro Dante Scibilia”.

“Presenza che è servita a conoscere e a farsi conoscere reciprocamente, dando un piccolo saggio su come la piazza ha fame di stimoli nuovi, solidi e futuristici e non più legato al “appoi viremu”. Una giornata goduta appieno, con la leggerezza che il peggio è stato messo alle spalle, con un pegno enorme pagato in termini di matricola e fallimento, con la certezza che noi tifosi eravamo, siamo e saremo sempre accanto al nostro Catania e con la convinzione che i presupposti per fare molto molto bene ci siano tutti. Ce lo meritiamo e ce lo siamo goduto alla grande”.

