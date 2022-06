PELLIGRA: “Confermo la mia presenza allo stadio, doveroso presentarmi ai tifosi”

In occasione della “Giornata dell’orgoglio rossazzurro”, in programma lunedì 27 giugno alle ore 19.00 allo stadio “Angelo Massimino”, Ross Pelligra sarà lieto di rivolgere un saluto alla tifoseria catanese: “Ringrazio per l’invito e confermo la mia presenza. Credo che sia doveroso presentarmi ai sostenitori e dedicare la giusta attenzione a questa manifestazione, voluta e organizzata da chi attende con sana speranza e pura passione il rilancio del calcio a Catania. Mi congratulo per la scelta dei temi dell’incontro, fondamentali: la compattezza ambientale, il legame tra le generazioni rossazzurre, la celebrazione del passato che si fa esperienza e propizia il futuro, il pensiero ai giovani e al calcio femminile. Il mio calendario di impegni è molto fitto, domani vivrò una giornata particolarmente intensa fino a tarda sera lavorando con il mio team per il Catania che verrà, ma sarò al “Massimino” già alle 18.30 e mi tratterrò fino al calcio d’inizio, con grande piacere”.

