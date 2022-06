PELLIGRA su Linkedin: “Orgogliosi di confermare l’acquisizione del Catania”

Ross Pelligra affida al profilo personale Linkedin l’annuncio ufficiale dell’acquisizione del Catania da parte del gruppo guidato dall’imprenditore siculo-australiano. “Siamo orgogliosi – si legge – di confermare l’acquisizione del Catania”. Sottolineando in particolare le origini siciliane di un’attività che dura da oltre 60 anni, “siamo entusiasti di essere coinvolti nella storia della squadra di calcio e testimoniare la dedizione dei tifosi, che hanno fornito un fantastico supporto per molti anni. Gli ultimi anni sono stati impegnativi per il Catania Calcio, ma questo è il tipo di progetti a cui aspiravamo per ricostruire e ridare energia e crescita”.

“Siamo entusiasti – aggiunge – di impegnarci per la longevità del Catania” lavorando “duramente per creare un club sostenibile e far crescere la comunità di base nella città di Catania”.

Questo il post integrale di Pelligra, in lingua inglese:

