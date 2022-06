PELLIGRA: “Organigramma, novità nelle prossime 2-3 settimane. Tanti investitori in giro per il mondo, voglio portarli qui”

L’imprenditore siculo-australiano Ross Pelligra ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa locale, al termine della conferenza di presentazione del progetto:

“Catania scelta imprenditoriale ma anche di cuore, il mio sangue è siciliano. Nelle prossime 2-3 settimane riveleremo tutti i nomi che comporranno l’organigramma del Catania. Torre del Grifo? E’ un’opportunità che consideriamo, ma richiederà del tempo. Stiamo aspettando che coloro che operano nel campo dell’amministrazione ci diano le direttive. Il logo del Calcio Catania da recuperare? Per noi è importante, come lo è per la gente. Vogliamo recuperarlo. Metterò i colori sociali del Catania nella mia cravatta. Derby col Palermom magari in Serie A? Anche in Australia c’è questa tradizione dei derby, vorrei che possa esserci anche qui l’opportunità di vivere qualcosa di leggendario”.

“Abbiamo tanti investitori in giro per il mondo, il piano è di portarli qui e vorrei che la gente potesse accoglierli con lo stesso entusiamo con cui sono stato accolto io. Progetto Varese simile a Catania? Costruiremo una sorta di club simile ma più grande. Appello ai tifosi che sognano al più presto di tornare in A? E’ un sogno che vogliamo mantenere vivo, che possa passare anche attraverso i bambini. Vogliamo coinvolgere tutti, portare i bambini allo stadio, trasmettergli il senso d’appartenenza, spingerli anche ad allenarsi e diventare dei campioni”.

