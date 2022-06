QUOTIDIANO DI SICILIA: “Maestri, ecco le perplessità della piazza”

Tra le proposte pervenute c’è quella del gruppo facente capo all’imprenditore Fabio Maestri, attivo nel settore dell’energia e della termovalorizzazione. Una realtà che, come spiegato al Quotidiano di Sicilia (QdS.it) dall’avvocato Luigi Ferlito (nella foto), si basa sulla forza imprenditoriale dello stesso Maestri, il quale avrà nelle sue mani la quota di maggioranza della costituita società (l’80%). Quella di minoranza, invece, andrà ad un altro soggetto.

Il Gruppo Maestri ha preannunciato alcuni nomi che farebbero parte del progetto, qualora venisse scelto dal Comune per la rinascita del Catania Calcio: il raggiungimento dell’accordo con Gaetano Auteri, Davide Baiocco e Linea Oro Sport. E continua ad annunciarne altri. “Una strategia, questa, che ha suscitato reazioni contrapposte – si legge –. Se c’è chi ha apprezzato lo spessore dei nomi e la progettualità che lascerebbero intuire, non sono mancati quanti hanno criticato gli annunci preventivi, bollandoli come tentativi per strizzare l’occhio alla piazza e – seppur indirettamente – avere una certa influenza nella scelta di Palazzo degli Elefanti”.

Il Gruppo Maestri ha inoltre ribadito che non fanno parte dell’organigramma societario soggetti che hanno ricoperto il ruolo di socio, amministratore e/o dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione alla FIGC. “Chiarimento che, tuttavia, non esclude gli esponenti di Sigi che – come ricordato più volte – non avevano alcun ruolo diretto nella società. Vedremo, quindi, quali saranno le evoluzioni di questi giorni e su chi verterà la scelta del Comune per programmare la ripartenza del calcio in città”.

