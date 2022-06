SCALTRITI: “Catania, c’è in atto un processo importante di rigenerazione”

A Belpasso si è tenuto un evento particolarmente atteso sul calcio dilettantistico siciliano, premiando una serie di personaggi che si sono contraddistinti nel territorio. Freepressonline.it ha intervistato, tra i premiati, l’ex responsabile della comunicazione del Calcio Catania Angelo Scaltriti, il quale si è così espresso in relazione al futuro del calcio cittadino:

“Sul piano emotivo e professionale mi attendo una rinascita del calcio a Catania, negli ultimi anni purtroppo la storia non ha regalato al Catania successi, trionfi, non è stato nemmeno fortunato tanto è vero che è arrivato in semifinale playoff sfiorando in qualche modo l’accesso alla Serie B che forse avrebbe contribuito a rilanciare la società. Il triste epilogo purtroppo lo abbiamo vissuto, adesso – anche tenendo fede al motto della città – è il momento in cui bisogna risorgere migliori dalle ceneri. C’è in atto un processo importante di rigenerazione. Cinque proposte sono state avanzate e vedremo cosa ne sarà. Chiaramente il calcio a Catania deve ricominciare”.

