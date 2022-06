SERIE B – Stampa barese: “Moro trascinante a Catania, ha tutto per fare al caso del Bari”

La stampa barese insiste nell’accostare al Bari l’attaccante ex Catania Luca Moro, attualmente in forza al Sassuolo. L’interesse c’è ed è forte da parte del club neo promosso in Serie B, ma si attendono le valutazioni del Sassuolo. In particolare i colleghi di tuttobari.com, a proposito di un eventuale approdo di Moro in Puglia, scrivono:

“L’attaccante di proprietà del Sassuolo ha tutte le carte in regola per fare al caso del Bari: essendo classe 2001 rientrerebbe nella lista under che i galletti dovranno rimpinzare, ma soprattutto le sue doti in area avversaria hanno pochi eguali tra i suoi coetanei. Un goleador come lui da affiancare ad Antenucci sarebbe ideale”.

Elogi per la stagione 2021-2022 disputata in Lega Pro con la maglia del Catania, che “è stata la prima vera annata da protagonista nel calcio dei grandi per Moro, che non si è fatto trovare impreparato all’appuntamento: in ventotto presenze ha messo a segno ventuno reti. Un dato preziosissimo per un novello della categoria, che gli ha permesso di aprirsi la strada verso palcoscenici più prestigiosi”.

Sottolineando come il bomber patavino a Catania “si è espresso egregiamente, trascinando a suon di gol i rossoazzurri prima delle dolorose vicende societarie. Le reti ai piedi dell’Etna hanno lanciato Moro anche verso l’azzurro: a cavallo tra il 2021 e il 2022 il classe 2001 ha ottenuto cinque presenze con la Nazionale Italiana U20, trovando la via del gol all’esordio, nella sfida alla Repubblica Ceca”.

