SERIE A – Bonato (ex Sassuolo): “Moro, girone d’andata incredibile a Catania. Operazione lungimirante”

L’ex dirigente del Sassuolo Nereo Bonato ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’investimento effettuato dal club neroverde per Luca Moro, prelevato dal Padova e reduce dall’esperienza in prestito al Catania: “Dopo la sparizione del Catania si è aggregato al Sassuolo e sicuramente mister Dionigi avrà potuto osservarlo da vicino per capire se avrà bisogno di maturare esperienza altrove o meno. Questi mesi saranno stati utili per capire il suo percorso futuro. Il Sassuolo ha guardato con lungimiranza, facendo un ragionamento a lungo termine. Moro ha fatto un girone d’andata incredibile, venti gol rappresentano qualcosa d’importante. E’ molto giovane e con delle qualità, con dei valori. Il Sassuolo ha fatto un investimento sapendo che ci sarà tempo per lavorarci sopra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***