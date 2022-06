SERIE D: con il Catania saranno dieci le squadre siciliane nel prossimo campionato?

“Saranno 10 le squadre siciliane e 6 quelle calabresi che la prossima stagione faranno parte del girone I della serie D”. E’ quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Per le isolane “ad Acireale, Giarre, Licata, Paternò, Sant’Agata, Sancataldese e Trapani vanno aggiunte le neo-promosse Ragusa e Canicattì, nonché il Catania che potrebbe essere incluso in sovrannumero qualora il girone risultasse completo. Qualche chance ha anche l’Akragas che ha perso la finale playoff col Martina ma che ha preannunciato che presenterà domanda di ripescaggio”. Le calabresi saranno invece Cittanova, Lamezia, Castrovillari, San Luca, la neo-promossa Locri e la Vibonese, appena retrocessa dalla C. Tutte le società aventi diritto devono però entro il 15 luglio alle ore 18 perfezionare via telematica la domanda di iscrizione corredata della prescritta documentazione, compreso un versamento di 16.500 euro e una fideiussione bancaria di 31.000 euro.

