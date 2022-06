SOLARINO: “Massimino rappresenta oggi quello da cui deve ripartire il calcio a Catania”

Tifoso e coautore del fortunato libro ‘Tutto il Catania minuto per minuto’, Filippo Solarino, presente qualche giorno fa in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica in onore di Angelo Massimino, concede un’intervista ai microfoni di Freepressoonline: “L’argomento Massimino è più che mai attuale – dice – Un personaggio che rappresenta oggi quello da cui deve ripartire il calcio a Catania. Vale a dire la passione vera, sana, lontana dagli intrallazzi. Proprio la passione deve rappresentare le fondamenta per ripartire e fare in modo che il calcio in questa città torni dove merita. Massimino pagò la sua veracità sia negli scontri con la Federazione che con gli stessi tifosi del Catania che molto spesso gli andavano contro. Dopo la sua morte viene beatificato in gran parte da coloro che lo avevano contestato. In fondo nella storia di Massimino ci sono anche tutte le contraddizioni della tifoseria catanese, però alla fine il lascito di Massimino è assolutamente positivo, in controtendenza con quello che oggi vediamo e viviamo a Catania, non solo per quanto riguarda il calcio”.

