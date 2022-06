SPERANDEO (attore palermitano): “Chi non salta catanese è? No, siamo siciliani. Tanti auguri al Catania”

L’attore palermitano Tony Sperandeo, tifosissimo del Palermo, celebra la promozione rosanero in Serie B. Oltre ad elogiare la mentalità della squadra, sottolineando in particolare i meriti del tecnico Silvio Baldini e del Presidente Dario Mirri, ci tiene a difendere i colori della Sicilia rivolgendo anche un pensiero sportivo al Catania: “Sapete quanto sono tifoso, ma ho sempre sostenuto che prima di essere palermitano sugnu sicilianu. A me non piace ridere delle disgrazie altrui. A proposito dei palermitani che cantano «chi non salta catanese è», io dico «chi non salta sciancatu è». Lasciamo stare il Catania, che ha fatto la stessa fine del Palermo ed è una squadra che appartiene ad una città siciliana. Io queste cose goliardiche non le condivido, gli altri si coalizzano per metterla in quel posto a noi siciliani. Magari anche i catanesi potranno dire «chi non salta palermitano è» ma io parlo per la mia forma mentis, amo il calcio e le squadre siciliane le difendo tutte. Tanti auguri al Catania”.

