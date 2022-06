STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Catania, sia rinascita vera senza tradire l’amore di un popolo ferito nell’orgoglio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In un articolo a firma di Giovanni Finocchiaro per il quotidiano La Sicilia, viene fatta un’analisi relativa alla situazione del calcio a Catania che, col senno di poi, avrebbe preferito “non vivere i due anni di agonia che hanno portato alla cancellazione dalla mappa del pallone”. “Ripartire subito dalla D, forse, avrebbe fatto guadagnare tempo evitando le sofferenze e le umiliazioni degli ultimi mesi – si legge – La Sigi ha sborsato oltre 6 milioni senza ottenere risultati. Al contrario, oggi è invisa a tutta la città, specialmente a chi, i tifosi, ha condiviso, tifato, sofferto, sperato fino all’ultimo”. Nei giorni in cui si aspettano le manifestazioni d’interesse, le candidature sussurrate o quasi palesi fioccano: “Il re dei monopattini, il Ceo di una società importante, altri imprenditori che organizzano piani. Con la speranza che arriva un padrone con quattrini e coscienza” perchè “illudere ancora i tifosi sarebbe imperdonabile”, rinascendo dalle proprie ceneri. “Che sia rinascita vera, perchè di imbonitori, truffatori, gente che vive il calcio come un’avventura fregandosene del sentimento collettivo, ne abbiamo fin sopra i capelli”, ribadendo i concetti di “onestà, investimenti, piano industriale, rispetto per la gente”.

